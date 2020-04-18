На Ставрополье два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы

18 Апр 2020 2020-04-18T00:43:31+03:00

Заболевшие находились в инфекционном отделении больницы в Зеленокумске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У отца с сыном болезнь протекала бессимптомно

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Инцидент произошёл 17 апреля в Советском городском округе. Там два пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» пытались сбежать из больницы. Об этом сообщил глава Советского городского округа Сергей Воронков.

По его словам, заболевшие находились в инфекционном отделении больницы в Зеленокумске. У обоих болезнь протекала бессимптомно.

К счастью, далеко сбежать им не удалось. Правоохранители задержали отчаянных пациентов. Сейчас отец с сыном находятся под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в поселке Иноземцево положительные результаты на коронавирус пришли 6 пациентам. Ещё пятеро - под подозрением.

Два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU