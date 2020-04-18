На Ставрополье два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы
Инцидент произошёл 17 апреля в Советском городском округе. Там два пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» пытались сбежать из больницы. Об этом сообщил глава Советского городского округа Сергей Воронков.
По его словам, заболевшие находились в инфекционном отделении больницы в Зеленокумске. У обоих болезнь протекала бессимптомно.
К счастью, далеко сбежать им не удалось. Правоохранители задержали отчаянных пациентов. Сейчас отец с сыном находятся под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в поселке Иноземцево положительные результаты на коронавирус пришли 6 пациентам. Ещё пятеро - под подозрением.
Два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU