Рекордный прирост числа больных зафиксирован на Ставрополье
На Ставрополье зафиксирован рекордный прирост числа больных коронавирусом. За сутки диагноз был поставлен 54 пациентам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Глава региона сообщил безрадостные новости. Общее число заболевших выросло до 2019 человек. Зафиксирована ещё одна смерть. Скончалась ещё одна женщина. Врачи были бессильны.
— Ещё 8 человек в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Состояние 35 оценивается, как средней тяжести. А 26 жителей края уже выздоровели. К глубокому сожалению, зафиксированная смерть стала третьей, — сообщил Владимир Владимиров.
Отдельно отметим, что растёт число детей, заражённых коронавирусом. Вчера их было 18, а 18 апреля — уже 25.
Владимиров подчеркнул, что светлый праздник Пасхи — не повод нарушать самоизоляцию. Иначе ситуация будет лишь ухудшаться.
— Необходимо соблюдать все меры безопасности и профилактики, не покидать жилье без острой необходимости. Даже сейчас, когда впереди — Светлое Христово Воскресение. Многие привыкли проводить Пасхальную ночь в стенах храма, но сейчас я прошу вас остаться дома. Так рекомендуют нам православные пастыри, так подсказывает здравый смысл, — резюмировал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU