2020-04-18T11:47:57+03:00
Общество

Рекордный прирост числа больных зафиксирован на Ставрополье

За сутки коронавирус зафиксирован у 54 человек
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Количество больных коронавирусом на Ставрополье существенно вырослоКоличество больных коронавирусом на Ставрополье существенно вырослоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье зафиксирован рекордный прирост числа больных коронавирусом. За сутки диагноз был поставлен 54 пациентам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Глава региона сообщил безрадостные новости. Общее число заболевших выросло до 2019 человек. Зафиксирована ещё одна смерть. Скончалась ещё одна женщина. Врачи были бессильны.

— Ещё 8 человек в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Состояние 35 оценивается, как средней тяжести. А 26 жителей края уже выздоровели. К глубокому сожалению, зафиксированная смерть стала третьей, — сообщил Владимир Владимиров.

Отдельно отметим, что растёт число детей, заражённых коронавирусом. Вчера их было 18, а 18 апреля — уже 25.

Владимиров подчеркнул, что светлый праздник Пасхи — не повод нарушать самоизоляцию. Иначе ситуация будет лишь ухудшаться.

— Необходимо соблюдать все меры безопасности и профилактики, не покидать жилье без острой необходимости. Даже сейчас, когда впереди — Светлое Христово Воскресение. Многие привыкли проводить Пасхальную ночь в стенах храма, но сейчас я прошу вас остаться дома. Так рекомендуют нам православные пастыри, так подсказывает здравый смысл, — резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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