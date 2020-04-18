Третья смерть от коронавируса зафиксирована на Ставрополье

18 Апр 2020 2020-04-18T11:47:35+03:00

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На Ставрополье зафиксирована третья смерть от коронавирусной инфекции. От двухсторонней пневмонии с осложнениями скончалась женщина. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

— К сожалению, несмотря на все усилия врачей, в нашем крае скончался ещё один человек с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки было тяжёлым, медики боролись за её жизнь до конца, но не смогли предотвратить трагедию. Самые глубокие соболезнования родным погибшей, — сообщил глава региона.

Отметим, что ещё 8 человек лежат в реанимации. Их состояние оценивается как тяжёлое.

Кроме того, зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом. За сутки положительный диагноз был поставлен 54 жителям Ставрополья. Общее число больных выросло до 209 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU