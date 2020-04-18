В Чечне ещё 60 человек заражены коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T11:45:32+03:00

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В Чечне существенно выросло количество больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 диагностирован у 60 человек. Общее количество заболевших — 175 человек.

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Несмотря на жёсткие меры, предпринятые руководством региона, число инфицированных растёт. При этом за последние дни положительных новостей мало — количество выздоровевших от коронавируса так и остаётся на отметке в 15 человек. Фиксируются новые летальные исходы — на данный момент их 5.

Напомним, в республике, помимо всеобщей самоизоляции, нельзя выходить из дома вечером. С 20:00 и до 8 утра жители не могут появляться на улице даже по уважительным причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU