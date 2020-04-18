Два человека скончались от коронавируса в Ингушетии

18 Апр 2020 2020-04-18T11:45:42+03:00

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В Ингушетии за последние сутки зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции. Информацию сообщает Оперштаб Москвы.

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Последние несколько дней количество больных в республике растёт стремительными темпами. 18 апреля прибавилось 36 заражённых. Общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 — 227 человек.

К счастью, есть и позитивные новости. Помимо двух летальных исходов, существенно выросло число выздоровевших. За сутки выписан 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU