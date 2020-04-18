2020-04-18T11:45:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Два человека скончались от коронавируса в Ингушетии

В республике продолжается стремительный рост числа заражённых
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ингушетии за последние сутки зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции. Информацию сообщает Оперштаб Москвы.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Последние несколько дней количество больных в республике растёт стремительными темпами. 18 апреля прибавилось 36 заражённых. Общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 — 227 человек.

К счастью, есть и позитивные новости. Помимо двух летальных исходов, существенно выросло число выздоровевших. За сутки выписан 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Епархии Ставрополья откликнулись на призыв Роспотребнадзора о сохранении здоровья паствы
Парикмахерская открылась и закрылась на Ставрополье
В ессентукском парке коммунальщики повесили 30 кормушек
Два человека скончались от коронавируса в Ингушетии
В Чечне ещё 60 человек заражены коронавирусом
Третья смерть от коронавируса зафиксирована на Ставрополье
Рекордный прирост числа больных зафиксирован на Ставрополье
На Ставрополье два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы
В Железноводске выявили 6 новых случаев коронавируса
В Ставрополе изменят режим выдачи спецпропусков на выходных
В Пятигорске рассказали, как горожанам получить пропуск на время карантина
Подключить интернет-банк УРАЛСИБА теперь можно не выходя из дома
В Ставрополе пьяный таксист сбил столб и въехал в чужой автомобиль
В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички
В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам
На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости