Два человека скончались от коронавируса в Ингушетии
В республике продолжается стремительный рост числа заражённых
Иллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии за последние сутки зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции. Информацию сообщает Оперштаб Москвы.
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Последние несколько дней количество больных в республике растёт стремительными темпами. 18 апреля прибавилось 36 заражённых. Общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 — 227 человек.
К счастью, есть и позитивные новости. Помимо двух летальных исходов, существенно выросло число выздоровевших. За сутки выписан 21 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU