В ессентукском парке коммунальщики повесили 30 кормушек

18 Апр 2020 2020-04-18T12:02:32+03:00

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Непростые времена сегодня переживают не только жители города - белки и пернатые обитатели городских парков, которые закрыты для посещения, тоже уже две недели на вынужденном карантине.

Бедствующим птицам и зверькам на помощь пришли рабочие комбината по благоустройству Ессентуков. Под чутким руководством одного из работников комбината Николая Лужецкого было изготовлено 30 кормушек.

Накануне коммунальщики провели замену старых, из канистр и пластиковых бутылок, на новые, стильные. Белки и птицы с благодарностью приняли новые кормушки и угощение.

ИСТОЧНИК KP.RU