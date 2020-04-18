Парикмахерская открылась и закрылась на Ставрополье
В салон красоты нагрянула полиция
Иллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Ставрополье парикмахерская открылась во время строгого карантина. Правда, ненадолго. После визита полиции салон красоты пришлось закрывать.
Курьёз произошёл в Железноводске. Одна из местных парикмахерских решила продолжить работу. Напрасно. Троих клиентов и двух мастеров на месте оштрафовала полиция. Составлены протоколы за нарушение самоизоляции.
Кроме того, административный штраф получат и владельцы салона. Материалы отправлены в Роспотребнадзор для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU