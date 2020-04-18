2020-04-18T13:01:49+03:00
Общество

Парикмахерская открылась и закрылась на Ставрополье

В салон красоты нагрянула полиция
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Ставрополье парикмахерская открылась во время строгого карантина. Правда, ненадолго. После визита полиции салон красоты пришлось закрывать.

Курьёз произошёл в Железноводске. Одна из местных парикмахерских решила продолжить работу. Напрасно. Троих клиентов и двух мастеров на месте оштрафовала полиция. Составлены протоколы за нарушение самоизоляции.

Кроме того, административный штраф получат и владельцы салона. Материалы отправлены в Роспотребнадзор для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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