Епархии Ставрополья откликнулись на призыв Роспотребнадзора о сохранении здоровья паствы

18 Апр 2020 2020-04-18T14:25:09+03:00

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Краевое управление Роспотребнадзора обратилось к епископам Ставропольского края с призывом о сохранении здоровья прихожан в период проведения пасхальных богослужений.

В ведомстве отметили, что большинство заражений людей возникает при проведении массовых мероприятий, в том числе церемоний, проводимых религиозными конфессиями. Зачастую болезнь протекает бессимптомно, и носители коронавирусной инфекции часто и не подозревают, что несут угрозу для окружающих людей.

Вместе с тем в храмы чаще всего приходят люди из так называемой зоны риска - пожилые люди старше 65 лет. Для них заболевание может повлечь более серьезные последствия. В этой связи руководитель регионального управления Роспотребнадзора призвал священнослужителей предотвратить массовое скопление людей в храмах.

Вслед за призывом губернатора к жителям Ставрополья оставаться дома во время проведения праздничных служб к прихожанам с таким же призывом обратились митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, а также епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.

Прихожане смогут виртуально участвовать в праздничных богослужениях. Пасхальная служба из Казанского кафедрального собора Ставрополя будет транслироваться онлайн на официальном сайте ставропольской митрополии: http://stavropol-eparhia.ru. Освященные куличи и яйца можно приобрести в церковных лавках.

Напомним, в крае также введено ограничение на посещение кладбищ. Исключения делаются только по обращениям участников похоронных процессий.

ИСТОЧНИК KP.RU