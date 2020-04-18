Девушка разбилась в аварии на Ставрополье

18 Апр 2020 2020-04-18T17:08:21+03:00

Бывший за рулём мужчина превысил скорость и не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье девушка 1997 года рождения погибла в страшной аварии. Водитель и два других пассажира выжили. Они находятся под наблюдением врачей в центральной больнице Пятигорска, сообщает управление ГИБДД по краю.

ДТП произошло 18 апреля в Минераловодском округе. Водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением на 334 километре трассы «Кавказ». Превысив скорость, он потерял управление. Автомобиль вылетел на «встречку» и перевернулся.

Владелец авто не раз привлекался за нарушение скоростного режима. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии, чтобы определить степень вины её участников.

ИСТОЧНИК KP.RU