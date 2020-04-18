Девушка разбилась в аварии на Ставрополье
На Ставрополье девушка 1997 года рождения погибла в страшной аварии. Водитель и два других пассажира выжили. Они находятся под наблюдением врачей в центральной больнице Пятигорска, сообщает управление ГИБДД по краю.
ДТП произошло 18 апреля в Минераловодском округе. Водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением на 334 километре трассы «Кавказ». Превысив скорость, он потерял управление. Автомобиль вылетел на «встречку» и перевернулся.
Владелец авто не раз привлекался за нарушение скоростного режима. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии, чтобы определить степень вины её участников.
ИСТОЧНИК KP.RU