2020-04-18T20:13:44+03:00
Общество

Все рынки Пятигорска закроют в связи с карантином

Об этом сообщил зампред правительства Юрий Скворцов
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Все рынки в Пятигорске с 19 апреля будут закрытыВсе рынки в Пятигорске с 19 апреля будут закрытыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске закроются все продовольственные рынки. Будет усилен контроль за перемещениями жителей. Подробности сообщил зампред правительства СК Юрий Скворцов.

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С 19 апреля открытыми останутся только важнейшие части системы жизнеобеспечения. Это аптеки и магазины с продовольствием и предметами первой необходимости. Для усиления контроля за перемещениями, срок действия всех временных пропусков истечёт 24 числа. После чего нужно будет получать новые.

Город полностью оцеплен силовиками. Действуют 15 блок-постов и 6 КПП. Там дежурит ОМОН, полиция, представители мэрии и казачество.

Напомним, решение о введении полного карантина в городе было принято после резкого скачка заболеваемости. Распоряжение подписано губернатором Ставропольского края.

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Чтобы передвигаться по городу, жителю надо получить особенный документ. К такому ограничению прибегли из-за введенного 16 апреля карантина. Режим серьезно ударил по транспортному сообщению (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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