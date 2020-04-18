Все рынки Пятигорска закроют в связи с карантином
В Пятигорске закроются все продовольственные рынки. Будет усилен контроль за перемещениями жителей. Подробности сообщил зампред правительства СК Юрий Скворцов.
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С 19 апреля открытыми останутся только важнейшие части системы жизнеобеспечения. Это аптеки и магазины с продовольствием и предметами первой необходимости. Для усиления контроля за перемещениями, срок действия всех временных пропусков истечёт 24 числа. После чего нужно будет получать новые.
Город полностью оцеплен силовиками. Действуют 15 блок-постов и 6 КПП. Там дежурит ОМОН, полиция, представители мэрии и казачество.
Напомним, решение о введении полного карантина в городе было принято после резкого скачка заболеваемости. Распоряжение подписано губернатором Ставропольского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU