На Ставрополье произвели 12 миллионов антисептиков и санитайзеров

19 Апр 2020 2020-04-19T10:00:45+03:00

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В Ставропольском крае наращивают производство средств индивидуальной защиты. С докладом перед министром промышленности и торговли России выступил краевой министр Виталий Шульженко. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности Ставрополья.

Согласно словам Шульженко, в период с 1 марта по 15 апреля 2020 года в крае произвели 12 миллионов единиц дезинфицирующих препаратов для обработки поверхностей и антисептиков для рук.

- У нас налажен выпуск санитайзеров в разных видах: это аэрозоли, а также жидкая фракция и флаконы c гелем. Внутренние потребности региона в санитайзерах сейчас обеспечиваются в полной мере. Продукция поступает в медучреждения и поставляется в аптечные пункты и торговые сети края, - сказал Шульженко.

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Больше всего - десять миллионов средств - выпустили в Невинномысске. Остальные два миллиона сделали в Ставрополе.

Увеличилось число предприятий, занятых пошивом медицинских масок. Сейчас этим занимаются 12 предприятий, еще три хотят подключить к производству в ближайшее время. За две недели швейные фабрики Ставрополья сдали в продажу 700 тысяч масок. Суточное производство изделий увеличилось в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU