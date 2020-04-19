2020-04-19T10:24:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье накрыли притон, работавший за еду

Организатору грозит уголовная ответственность
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ипатовском городском округе полицейские прикрыли притон, в котором собирались наркоманы для приготовление и употребления веществ. Организатор работал по принципу бартера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Как установили сотрудники полиции, создателем притона оказался 60-летний житель села Бурукшун, который ранее был судим. Мужчина систематически предоставлял свой дом лицам, зависящим от запрещенных веществ. За место под крышей организатор брал продукты и алкоголь.

- По месту жительства селянина полицейскими обнаружена и изъята посуда, со следами наркотических средств, что подтвердила проведенная экспертиза, - сказано в сообщении МВД по Ставропольскому краю.

Наркопритон закрыли на Ставрополье.Видео: МВД по Ставрополью

Против мужчины возбудили уголовное дело по первой части 232 статьи УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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