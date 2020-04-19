Вдова Кобзона отсудила 1,5 миллиарда у "шубного короля" Ставрополья

19 Апр 2020 2020-04-19T11:03:39+03:00

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Нинель Кобзон, вдова великого певца, выиграла суд над ставропольским предпринимателем Вагифом Пейсаховым. Мужчина занял у артиста 1,5 миллиарда рублей, или 25 миллионов долларов, "на развитие бизнеса" и проиграл средства в покер. Отдавать долг было нечем, и заемщик отказался платить. Как позже выяснили следователи, возвращать деньги Пейсахов и не планировал.

Сначала против бизнесмена завели уголовное дело. Одинцовский городской суд в сентябре 2016 года отправил игрока в тюрьму на шесть лет. В октябре 2019 года, уже после смерти певца, Нинель подала иск в арбитражный суд Москвы. Из-за того, что Пейсахов прописан в Ставрополе и его бизнес находился там же, заявление не могли рассмотреть в столице - его отправили по месту жительства предпринимателя. Арбитражный суд Ставрополя принял иск вдовы и назначил рассмотрение на 16 апреля.

И Нинель отсудила положенный ее семье долг.

- Заявление Кобзон Нинели Михайловны о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича признать обоснованным. включить в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова требования Кобзон в сумме 1,5 миллиарда рублей основного долга, - зачитал приговор судья.

Долг "шубного короля" Ставрополья реструктуризируют, результаты процедуры станут известны 14 сентября.

Отметим, что, по данным rusprofile, основная часть бизнеса Пейсахова - это производство меховой продукции. Кроме того, он занимался розничной торговлей.

ИСТОЧНИК KP.RU