В Ставрополе более трех тысяч жителей обратились в Центры занятости

19 Апр 2020 2020-04-19T12:16:31+03:00

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С начала апреля на учет в центры занятости встали больше трех тысяч людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все горожане обратились в центр дистанционно и сделали это в последние дни. В онлайн-режиме центр работает для тех, кто пострадал из-за коронавируса - был уволен с работы.

Чтобы встать на учет, надо создать "Личный кабинет" на сайте. Для этого надо в разделе "Гражданам" выбрать вкладку "COVID-19. Временный порядок взаимодействия". Затем человек заполняет анкету, которая расположена в строке "Оформление пособия по безработице и поиск работы". Кроме того, к анкете надо будет прикрепить нужные документы, сервис предоставляет и такую возможность.

Помимо этого, в резюме вы оставите свои контактные данные. Обратиться в центр можно и самому по номеру 31-57-14.

ИСТОЧНИК KP.RU