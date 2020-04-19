В Дагестане зафиксировали 292 случая заболевания коронавирусом
Количество заболевших коронавирусом в Дагестане выросло до 292. За сутки медики выявили еще 35 случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
За все время от COVID-19 излечились 28 человек, девять умерли. Всего на коронавирус обследовали больше десяти тысяч жителей и гостей Дагестана. На самоизоляции находятся 1956 человек, из них - 45 пожилых людей, которым больше 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU