В Пятигорске выставят дополнительные КПП
В Пятигорске откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты. Полицейские будут стоять в районе улиц Маршала Жукова, Островского и Новой. Мера связана с усилением контроля в городе, сообщает пресс-служба мэрии.
- В настоящее время въезд в Пятигорск ограничен шестью КПП, на которых дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, представители казачества и администрации. Автомобили лиц, не имеющих пропуска или местной прописки, в город не пускают. Пятигорчанам при предъявлении прописки выписываются разовые пропуска, - сказано в сообщении администрации.
И.о. главы Пятигорска Лев Травнев заявил, что запас одноразовых пропусков на КПП будет постоянно пополняться. Кроме того, круглосуточно действует колл-центр "горячей линии", который занимается выдачей пропусков физическим лицам.
По данным на утро 19 апреля в Пятигорске зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусом. Это 17 процентов от общего количества инфицированных на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU