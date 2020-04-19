В Пятигорске выставят дополнительные КПП

19 Апр 2020 2020-04-19T13:08:55+03:00

Их будет девять

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В Пятигорске откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты. Полицейские будут стоять в районе улиц Маршала Жукова, Островского и Новой. Мера связана с усилением контроля в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

- В настоящее время въезд в Пятигорск ограничен шестью КПП, на которых дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, представители казачества и администрации. Автомобили лиц, не имеющих пропуска или местной прописки, в город не пускают. Пятигорчанам при предъявлении прописки выписываются разовые пропуска, - сказано в сообщении администрации.

И.о. главы Пятигорска Лев Травнев заявил, что запас одноразовых пропусков на КПП будет постоянно пополняться. Кроме того, круглосуточно действует колл-центр "горячей линии", который занимается выдачей пропусков физическим лицам.

По данным на утро 19 апреля в Пятигорске зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусом. Это 17 процентов от общего количества инфицированных на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU