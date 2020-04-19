На Ставрополье 26 человек вылечили от коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T14:19:34+03:00

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На Ставрополье за время борьбы с коронавирусом вылечили 26 человек, их уже выписали из больницы. Всего в регионе зафиксировали 232 случая заражения, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

В тяжелом состоянии находятся девять человек. Еще 36 - в средней степени тяжести. Среди инфицированных есть дети.

- В регионе по-прежнему проводится работа по выявлению лиц, контактировавших с носителями коронавирусной инфекции. Под медицинским контролем находятся 2039 человек. Часть наблюдается в домашних условиях, остальные - в стационарах. При этом с медицинского контроля за все время снято более 4000 человек, - сказала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая. Как уточнили в ведомстве, больницы работают в штатном режиме.

Ранее "КП - Северный Кавказ" со ссылкой на представителей оперативного штаба писала, что в крае погиб третий пациент. Это 60-летняя жительница станицы Барсуковской Кочубеевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU