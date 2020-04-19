2020-04-19T14:50:51+03:00
Происшествия

В Ингушетии загорелся завод по производству батарей

Пожар уже потушили
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии, в Карабулаке, на территории завода по производству батарей произошел пожар. Возгорание случилось в литейном цеху - вспыхнула печь по отливу и плавке алюминиевых изделий. Позже огонь перешел на кровлю здания, площадь которого - 200:350 квадратных метров. Об этом инциденте сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Ингушетии.

Пожар произошел в десять утра, уже в 11 его локализовали. А в обед возгорание ликвидировали. Площадь пожара - 500 квадратных метров, жертв или погибших нет.

- На место происшествия выезжали от Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия - 18 человек и 5 единиц техники, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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