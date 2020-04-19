Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вернулся на Землю

19 Апр 2020 2020-04-19T15:06:23+03:00

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Космонавт из Невинномысска Олег Скрипочка вместе с командой успешно вернулся на Землю. Завершилась работа экспедиции "МКС-62". Скрипочка и его коллеги - Джессика Меир и Эндрю Морган - уже на пути домой. Об этом рассказывает пресс-служба Роскосмоса.

Ранее организация сообщала, что на станции произошла "пересменка". Олег Скрипочка и Кристофер Кэссиди подписали акт о передаче полномочий.

- В завершении церемонии по старой традиции был дан символический звонок в колокол, знаменующий об окончании одной экспедиции и начале другой, - говорится в посте.

Спуск на Землю начался утром. Операция прошла в штатном режиме:

- За время пребывания на МКС космонавты провели несколько десятков экспериментов из разных областей науки по российской научной программе. Кроме этого, экипаж поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, которое было доставлено и грузовыми кораблями, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU