В Железноводске из-за коронавируса устроят онлайн-высадку сада

19 Апр 2020 2020-04-19T17:50:02+03:00

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В Железноводске запланировали провести высадку "Сада Победы" в онлайн-режиме. К такой мере прибегли из-за коронавируса. Об этом сообщила администрация города в своем официальном Instagram-аккаунте.

Сад высадят в рамках акции ко Дню Победы.

- Почти тысячу кленовых и каштановых саженцев озеленители высадят в западной части Железноводска. Весь процесс будет транслироваться в режиме реального времени на городских интернет ресурсах и нашем ютьюб-канале, - заявил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

По идеи организаторов, с помощью онлайн трансляции можно избежать угрозы заражения COVID-19 и привлечь к посадке как можно больше людей. Мероприятие состоится 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU