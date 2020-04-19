В Железноводске из-за коронавируса устроят онлайн-высадку сада
В Железноводске запланировали провести высадку "Сада Победы" в онлайн-режиме. К такой мере прибегли из-за коронавируса. Об этом сообщила администрация города в своем официальном Instagram-аккаунте.
Сад высадят в рамках акции ко Дню Победы.
- Почти тысячу кленовых и каштановых саженцев озеленители высадят в западной части Железноводска. Весь процесс будет транслироваться в режиме реального времени на городских интернет ресурсах и нашем ютьюб-канале, - заявил мэр Железноводска Евгений Моисеев.
По идеи организаторов, с помощью онлайн трансляции можно избежать угрозы заражения COVID-19 и привлечь к посадке как можно больше людей. Мероприятие состоится 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU