На Ставрополье водитель оставил пострадавшего пассажира и сбежал

20 Апр 2020 2020-04-20T09:35:29+03:00

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Инцидент произошел в Кисловодске, 19 апреля, около 20:30, на проспекте Дзержинского. Там водитель автомобиля Тойота Камри выбрал небезопасную скорость движения и врезался в бордюрный камень.

Из машины выпал пассажир. Этот 28-летний ставрополец получил перелом плеча. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, ремнем безопасности он пристегнут не был.

Сейчас правоохранители ищут водителя, который сбежал, оставив пострадавшего пассажира. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления.

ИСТОЧНИК KP.RU