2020-04-20T09:41:19+03:00
Общество

В Ставрополе легковушка врезалась в бетонное ограждение, есть пострадавший

Машина перевернулась, внутри нее был 35-летний мужчина
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел 19 апреля, около полуночи, на улице Тельмана в Ставрополе. Там водитель автомобиля марки «ВАЗ-21102» не справился с управлением, врезался в бетонно-каменное ограждение. Машина перевернулась.

35-летнего водителя доставили в больницу. Выяснилось, что он житель краевого центра и злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье водитель оставил пострадавшего пассажира и сбежал с места ДТП. Сейчас правоохранители ищут этого мужчину. Пострадавший с травмами находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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