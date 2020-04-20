2020-04-20T10:01:29+03:00
Происшествия

В Северной Осетии число больных COVID-19 выросло до 177

За сутки диагноз подтвердился еще у 32 жителей
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Северной Осетии, по данным Роспотребнадзора республики, выявлено уже 177 случаев заболевания коронавирусом (+32 за сутки). У 143 человек болезнь протекает в легкой форме, поэтому лечение те получают амбулаторно. А 23 жителя с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи. Как уточнили 20 апреля в Минздраве республики, всего в корпусе РКБСП для больных коронавирусом находятся 137 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

- В инфекционном корпусе Республиканской детской больницы находятся 5 детей и 2 взрослых. Лабораторно COVID-19 подтвержден у 1 ребенка и 1 взрослого, - комментируют в министерстве.

Из общего числа выявленных случаев инфицирования (177) 9 - закончились выздоровлением пациента, а 2 - летальным исходом.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1075 жителей республики, - уточняют в Роспотребнадзоре РСО-Алания. - Сняты с медицинского наблюдения 2007 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ставрополья установил антирекорд по количеству алкоголя в крови
На Ставрополье семьи начали получать выплаты на детей в возрасте до трех лет
Завод на Ставрополье освоил выпуск оборудования для производства дезинфекторов и упаковки масок
В Буденновске выявили первый случай заболевания коронавирусом
На Ставрополье прогнозируются заморозки
На Ставрополье накажут более 500 лихачей
В Чечне ещё 45 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье МФЦ приостанавливают работу до 30 апреля
В Пятигорска с десяти вечера вводят комендантский час
В Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса
В Ставрополе организация «Дети войны» объединила более 9 тыс человек
На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория
В Пятигорске парень провалил свою первую в жизни кражу
На Ставрополье зафиксировали четвертую смерть от коронавируса
В Ставрополе сын убил мешавшего ему спать отца
На Ставрополье 10 больниц проводят анализ на коронавирус по показаниям