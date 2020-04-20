В Северной Осетии число больных COVID-19 выросло до 177

20 Апр 2020 2020-04-20T10:01:29+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 32 жителей

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В Северной Осетии, по данным Роспотребнадзора республики, выявлено уже 177 случаев заболевания коронавирусом (+32 за сутки). У 143 человек болезнь протекает в легкой форме, поэтому лечение те получают амбулаторно. А 23 жителя с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи. Как уточнили 20 апреля в Минздраве республики, всего в корпусе РКБСП для больных коронавирусом находятся 137 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

- В инфекционном корпусе Республиканской детской больницы находятся 5 детей и 2 взрослых. Лабораторно COVID-19 подтвержден у 1 ребенка и 1 взрослого, - комментируют в министерстве.

Из общего числа выявленных случаев инфицирования (177) 9 - закончились выздоровлением пациента, а 2 - летальным исходом.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1075 жителей республики, - уточняют в Роспотребнадзоре РСО-Алания. - Сняты с медицинского наблюдения 2007 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU