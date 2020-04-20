2020-04-20T10:17:24+03:00
Общество

В Ставрополе сын убил мешавшего ему спать отца

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте
Ася АСРЯН
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Трагедия произошла ночью 17 апреля в Ставрополе. В одной из квартир 30-летний парень стал избивать 56-летнего отца. Причина – папа мешал ему заснуть. Итог трагичный – мужчина от полученных травм скончался на месте.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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