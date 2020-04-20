В Ставрополе сын убил мешавшего ему спать отца

20 Апр 2020 2020-04-20T10:17:24+03:00

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Трагедия произошла ночью 17 апреля в Ставрополе. В одной из квартир 30-летний парень стал избивать 56-летнего отца. Причина – папа мешал ему заснуть. Итог трагичный – мужчина от полученных травм скончался на месте.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU