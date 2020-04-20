2020-04-20T10:45:54+03:00
Происшествия

В Пятигорске парень провалил свою первую в жизни кражу

Преступление засняли камеры наблюдения
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата. В марте видеокамеры засняли, как молодой человек провалил попытку вскрыть устройство - и он скрывается в неизвестном направлении. Об этой ситуации рассказывает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Заявление в полицию принесли представители финансового учреждения, банкомат которого пытался вскрыть злоумышленник. К документу приложили видео. На кадрах парень ковыряет отверткой в банкомате, на момент съемки там было 1,5 миллиона рублей. Все бы прошло успешно, если бы не сработала охранно-дымовая система. Молодой человек просто скрылся.

Житель Пятигорска (почти) украл деньги из банкомата.Видео: МВД по СК

Правда, его быстро нашли и задержали. Ему 18 лет, о ранее совершенных преступлениях ничего не говорится. Но сейчас парню грозит уголовная ответственность:

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного по части третьей статьи 30, части четвертой статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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