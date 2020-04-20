На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория

20 Апр 2020 2020-04-20T12:16:14+03:00

В регионе зафиксирована четвертая смерть от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все они - граждане Узбекистана

Изменить размер текста: A A

В кисловодском санатории до сих пор находятся 13 туристов. Их срок отдыха на КМС уже завершился, но уехать отсюда они не могут.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Как сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска, у них нет возможности покинуть Россию из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Все 13 туристов – граждане Узбекистана.

В других санаториях Ставрополья постояльцев уже не осталось.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бронирование мест отдыха и работу здравниц приостановили до 1 июня 2020 года по решению губернатора.

Тем временем в Ставропольском крае зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Число заболевших в регионе достигло 244 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье скончался еще один пациент от коронавируса

Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU