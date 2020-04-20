2020-04-20T12:16:14+03:00
Общество

На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория

Все они - граждане Узбекистана
Поделиться:
Комментарии: comments1
В регионе зафиксирована четвертая смерть от коронавирусаВ регионе зафиксирована четвертая смерть от коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В кисловодском санатории до сих пор находятся 13 туристов. Их срок отдыха на КМС уже завершился, но уехать отсюда они не могут.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Как сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска, у них нет возможности покинуть Россию из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Все 13 туристов – граждане Узбекистана.

В других санаториях Ставрополья постояльцев уже не осталось.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бронирование мест отдыха и работу здравниц приостановили до 1 июня 2020 года по решению губернатора.

Тем временем в Ставропольском крае зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Число заболевших в регионе достигло 244 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье скончался еще один пациент от коронавируса

Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ставрополья установил антирекорд по количеству алкоголя в крови
На Ставрополье семьи начали получать выплаты на детей в возрасте до трех лет
Завод на Ставрополье освоил выпуск оборудования для производства дезинфекторов и упаковки масок
В Буденновске выявили первый случай заболевания коронавирусом
На Ставрополье прогнозируются заморозки
На Ставрополье накажут более 500 лихачей
В Чечне ещё 45 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье МФЦ приостанавливают работу до 30 апреля
В Пятигорска с десяти вечера вводят комендантский час
В Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса
В Ставрополе организация «Дети войны» объединила более 9 тыс человек
На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория
В Пятигорске парень провалил свою первую в жизни кражу
На Ставрополье зафиксировали четвертую смерть от коронавируса
В Ставрополе сын убил мешавшего ему спать отца
На Ставрополье 10 больниц проводят анализ на коронавирус по показаниям