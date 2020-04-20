На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория
В кисловодском санатории до сих пор находятся 13 туристов. Их срок отдыха на КМС уже завершился, но уехать отсюда они не могут.
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Как сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска, у них нет возможности покинуть Россию из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Все 13 туристов – граждане Узбекистана.
В других санаториях Ставрополья постояльцев уже не осталось.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бронирование мест отдыха и работу здравниц приостановили до 1 июня 2020 года по решению губернатора.
Тем временем в Ставропольском крае зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Число заболевших в регионе достигло 244 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU