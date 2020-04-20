2020-04-20T11:24:10+03:00
Общество

В Ставрополе организация «Дети войны» объединила более 9 тыс человек

В регионе принят закон о мерах соцподдержки этой категории людей, предусматривающий ежегодную выплату
Ася АСРЯН
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В ставропольскую городскую общественную организацию «Дети войны» принято 611 заявлений на вступление. Сейчас она объединяет более 9270 участников.

Напомним, что в регионе принят закон о мерах соцподдержки этой категории людей, предусматривающий ежегодную выплату.

В 2020 году она составляет 5 тысяч рублей. Причем, её получают все без исключения «дети войны», независимо от принадлежности к другой льготной категории. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Обычно для вступления в СГОО «Дети войны» нужно обращаться в приемную организации или в любой из Советов микрорайонов по месту жительства.

Сейчас, в режиме самоизоляции, о том, какие действия предпринять, расскажут в комитете труда и соцзащиты администрации Ставрополя по тел. 56-49-05.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в кисловодском санатории до сих пор находятся 13 туристов. Их срок отдыха на КМС уже завершился, но уехать отсюда они не могут.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска, у них нет возможности покинуть Россию из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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