В Ставрополе организация «Дети войны» объединила более 9 тыс человек
В ставропольскую городскую общественную организацию «Дети войны» принято 611 заявлений на вступление. Сейчас она объединяет более 9270 участников.
Напомним, что в регионе принят закон о мерах соцподдержки этой категории людей, предусматривающий ежегодную выплату.
В 2020 году она составляет 5 тысяч рублей. Причем, её получают все без исключения «дети войны», независимо от принадлежности к другой льготной категории. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
Обычно для вступления в СГОО «Дети войны» нужно обращаться в приемную организации или в любой из Советов микрорайонов по месту жительства.
Сейчас, в режиме самоизоляции, о том, какие действия предпринять, расскажут в комитете труда и соцзащиты администрации Ставрополя по тел. 56-49-05.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в кисловодском санатории до сих пор находятся 13 туристов. Их срок отдыха на КМС уже завершился, но уехать отсюда они не могут.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска, у них нет возможности покинуть Россию из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU