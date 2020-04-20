2020-04-20T11:57:34+03:00
Общество

В Пятигорска с десяти вечера вводят комендантский час

Запрет на перемещение по улицам снимается утром
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске начинает действовать комендантский час. После 22 часов жителям города строго-настрого запрещается передвигаться на личном транспорте или такси. Поездки разрешают только машинам "Скорой", спасателей, полиции и других служб, осуществляющих экстренную помощь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Ситуация в городе крайне сложная, город живет в режиме карантина, меры принимаются беспрецедентные, но необходимые. Мы обязаны защитить жизнь и здоровье горожан! - прокомментировал решение и.о. мэра Пятигорска Лев Травнев.

По данным на утро 20 апреля, в городе выявили 41 случай заражения коронавируса. Власти планируют увеличить количество коек для больных COVID-19 до 645.

- Коечного резерва в городской инфекционной больнице на сегодня хватает. Тем не менее, дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в нескольких медучреждениях Пятигорска. В их числе городская клиническая больница, филиал краевого КВД, госпиталь для ветеранов войн, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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