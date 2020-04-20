В Чечне ещё 45 человек заразились коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T12:33:51+03:00

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В Чеченской Республике за последние сутки диагностировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробности сообщает Оперштаб Москвы.

По последним данным, в регионе уже 264 человека больны COVID-19. 19 из них выздоровели, при чём четыре человека выписаны за последние сутки. Пять жителей Чечни, к сожалению, скончались.

Напомним, что регион остаётся на третьем месте в СКФО по количеству заражённых. И удерживает вторую позицию по летальным исходам. Руководство республики принимает решительные меры для ограничения передвижения жителей чеченцам даже запрещено выходить из дома после 20:00. Однако пока эти меры не могут остановить вспышку вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU