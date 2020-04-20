На Ставрополье накажут более 500 лихачей

20 Апр 2020 2020-04-20T12:34:15+03:00

Более 100 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании

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На Ставрополье с 14 по 19 апреля правоохранители провели операцию «Скорость». К административной ответственности привлекли около 500 водителей.

Кроме того, каждый пятый лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров.

Также совершил это деяние повторно. Более 100 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье водитель оставил пострадавшего пассажира и сбежал с места ДТП. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU