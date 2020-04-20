На Ставрополье накажут более 500 лихачей
На Ставрополье с 14 по 19 апреля правоохранители провели операцию «Скорость». К административной ответственности привлекли около 500 водителей.
Кроме того, каждый пятый лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров.
Также совершил это деяние повторно. Более 100 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье водитель оставил пострадавшего пассажира и сбежал с места ДТП. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU