2020-04-20T12:34:15+03:00
Общество

На Ставрополье накажут более 500 лихачей

Более 100 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СтавропольюФото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью
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На Ставрополье с 14 по 19 апреля правоохранители провели операцию «Скорость». К административной ответственности привлекли около 500 водителей.

Кроме того, каждый пятый лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров.

Также совершил это деяние повторно. Более 100 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье водитель оставил пострадавшего пассажира и сбежал с места ДТП. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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