2020-04-20T13:09:35+03:00
Общество

На Ставрополье прогнозируются заморозки

Жителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревья
Ася АСРЯН
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Жителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревьяЖителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревьяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным Росгидромета, 21, 23 апреля в ночные и утренние часы местами по Ставрополью ожидаются заморозки в воздухе -1º …-3º.

Жителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревья.

Напоминаем, что в регионе действует режим самоизоляции. А в Пятигорске начинает действовать комендантский час.

После 22:00 жителям города строго-настрого запрещается передвигаться на личном транспорте или такси.

Поездки разрешают только машинам «Скорой», спасателей, полиции и других служб, осуществляющих экстренную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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