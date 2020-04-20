На Ставрополье прогнозируются заморозки

20 Апр 2020 2020-04-20T13:09:35+03:00

Жителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревья

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По данным Росгидромета, 21, 23 апреля в ночные и утренние часы местами по Ставрополью ожидаются заморозки в воздухе -1º …-3º.

Жителям края, а также сельхозпредприятиям, рекомендуют защитить от заморозков плодовые деревья.

Напоминаем, что в регионе действует режим самоизоляции. А в Пятигорске начинает действовать комендантский час.

После 22:00 жителям города строго-настрого запрещается передвигаться на личном транспорте или такси.

Поездки разрешают только машинам «Скорой», спасателей, полиции и других служб, осуществляющих экстренную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU