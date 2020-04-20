В Буденновске выявили первый случай заболевания коронавирусом
В Буденновском районе зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Известно, что это – мужчина. Он недавно вернулся из Москвы. После приезда ставрополец был помещен на карантин.
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За ним наблюдали местные медики. Контрольный тест показал наличие инфекции. Об этом рассказал глава Буденновского района Андрей Соколов.
Также в этот день еще у одного мужчины выявили инфекцию. Им оказался житель села Покойного этого же района.
По словам Андрея Соколова, сейчас все, кто с ними контактировал, находятся на строгой самоизоляции.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших на Ставрополье достигло 244 человек. Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом сегодня скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU