2020-04-20T13:31:39+03:00
Общество

В Буденновске выявили первый случай заболевания коронавирусом

Всего в районе два заболевших человека
Ася АСРЯН
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Все, кто с ними контактировал, находятся на строгой самоизоляцииВсе, кто с ними контактировал, находятся на строгой самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Буденновском районе зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Известно, что это – мужчина. Он недавно вернулся из Москвы. После приезда ставрополец был помещен на карантин.

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За ним наблюдали местные медики. Контрольный тест показал наличие инфекции. Об этом рассказал глава Буденновского района Андрей Соколов.

Также в этот день еще у одного мужчины выявили инфекцию. Им оказался житель села Покойного этого же района.

По словам Андрея Соколова, сейчас все, кто с ними контактировал, находятся на строгой самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших на Ставрополье достигло 244 человек. Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом сегодня скончался.

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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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