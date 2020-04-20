Завод на Ставрополье освоил выпуск оборудования для производства дезинфекторов и упаковки масок

20 Апр 2020 2020-04-20T13:55:08+03:00

В новых условиях ПРОФИТЭКС освоил выпуск необходимой сейчас продукции.

ПРОФИТЭКС не прекращает свою работу даже в условиях карантина в Пятигорске

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Известный в России машиностроительный завод ПРОФИТЭКС в условиях борьбы с коронавирусом направил свои производственные мощности на выпуск линий для розлива дезинфицирующих средств, автоматов для упаковки медицинских масок и рециркуляционных устройств очистки воздуха - фотокаталитических фильтров.

Когда 16 апреля город-курорт Пятигорск закрыли на карантин постановлением правительства Ставропольского края, завод продолжил свою работу как стратегически важное предприятие непрерывного действия.

ПРОФИТЭКС начинал свой путь с выпуска упаковочных автоматов для молочной промышленности, сегодня здесь предлагают готовые комплексные решения для продукции мясной и рыбной промышленности, товаров аграрного комплекса, бытовой химии и лакокрасочных материалов.

Предприятие занимает ведущую позицию на российском рынке в сфере фасовочно-упаковочного оборудования, его продукцию также хорошо знают в странах СНГ и дальнего зарубежья, с которыми идет сотрудничество.

Завод гибко подходит к решению возникающих задач - это позволило ему быстро освоить выпуск нового оборудования, необходимого для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Большой опыт работы и выпуск качественного оборудования способствует увеличению объемов производства и расширению ассортимента. Завод обладает возможностями работать по индивидуальным условиям заказчика и в кратчайшие сроки наладить выпуск его товара.

Подробнее о предприятии - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU