2020-04-20T13:56:28+03:00
Общество

На Ставрополье семьи начали получать выплаты на детей в возрасте до трех лет

Прием заявлений продолжается
Ася АСРЯН
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Перечисления выплат начались 16 апреля.Перечисления выплат начались 16 апреля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае начались выплаты на детей в возрасте до трех лет. По указу президента ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей на каждого малыша устанавливается с апреля по июнь 2020 года.

В региональном управлении по информполитике сообщили, что выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля этого года.

В том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Перечисления выплат начались 16 апреля.

В органы Пенсионного фонда поступили уже более 20 тысяч заявлений на ежемесячную выплату. Прием заявлений продолжается. Заявление можно подать до 1 октября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что региональные многофункциональные центры временно прекращают принимать ставропольцев в офисах. Ограничения связаны с введенным режимом самоизоляции.

Жители края могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в колл-центры организации «Мои документы»: 8(800)200-40-10.

Все вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами, можно задать, в том числе, по телефону специальной горячей линии: 8-800-1000-768.

ИСТОЧНИК KP.RU

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