2020-04-20T13:58:35+03:00
Общество

Житель Ставрополья установил антирекорд по количеству алкоголя в крови

Мужчина пытался избежать ответственности
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники ГИБДД по Ставропольскому краю зафиксировали антирекорд во время проверки одного из жителей региона. Мужчина стал самым пьяным нарушителем ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции.

44-летнего водителя заметили в Туркменском районе. Мужчину выдала манера езды из стороны в сторону, из-за этого полицейские остановили машину. Пока инспекторы шли к транспорту, нарушитель решил их обмануть. Он стал было перелазить на заднее сидение, но не успел - сотрудники МВД оказались быстрее.

Освидетельствование показало 2,2 промилле эталона в выдыхаемом воздухе.

- Избежать ответственности не удалось: в отношении мужчины составлен административный материал по части первой статьи 12.28 КРФобАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения), - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

Рекордсмену грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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