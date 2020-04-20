В Ставрополе 27 апреля могут завершить отопительный сезон

20 Апр 2020 2020-04-20T14:58:51+03:00

Отопление прекратили только в школах краевого центра, потому что до конца режима самоизоляции обучение будет проходить дистанционно

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Пока температура воздуха не позволяет отключить тепло в многоэтажных домах и на соцобъектах Ставрополя.

Отопление прекратили только в школах краевого центра, потому что до конца режима самоизоляции обучение будет проходить дистанционно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ночью 21 и 22 апреля в крае ожидаются заморозки от -1...-3 градусов.

Похолодание продлится до 23 апреля. Если всё будет по прогнозу, отключение начнётся с понедельника следующей недели, с 27 апреля. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU