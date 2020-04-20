В Ставрополе 27 апреля могут завершить отопительный сезон
Отопление прекратили только в школах краевого центра, потому что до конца режима самоизоляции обучение будет проходить дистанционно
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Пока температура воздуха не позволяет отключить тепло в многоэтажных домах и на соцобъектах Ставрополя.
Отопление прекратили только в школах краевого центра, потому что до конца режима самоизоляции обучение будет проходить дистанционно.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ночью 21 и 22 апреля в крае ожидаются заморозки от -1...-3 градусов.
Похолодание продлится до 23 апреля. Если всё будет по прогнозу, отключение начнётся с понедельника следующей недели, с 27 апреля. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU