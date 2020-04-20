В Пятигорске назвали предприятия, работающие во время карантина
Администрация Пятигорска утвердила список организаций, которым разрешается работать во время карантина. В перечень вошли 24 пункта.
1. Организации, продающие товары первой необходимости и продукты (кроме алкоголя на розлив, чая, кофе и тому подобного);
2. Компании ЖКХ и управляющие многоквартирных домов;
3. Медицинские организации, борющиеся с коронавирусом, аптеки и специализированные салоны оптики;
4. Организации, производящие и выпускающие медицинские товары, которые используют для профилактики и лечения COVID-19;
5. Бухгалтерские организации, занимающиеся бюджетной отчетностью "в целях осуществления деятельности органов власти";
6. Строительные организации и компании, работающие над дорогами по контракту;
7. Продавцы строительных материалов (без посещения склада, только доставка);
8. Организации, работающие "для государственных и муниципальных нужд";
9. Общепит (только доставка);
10. Волонтерские организации, включенные в борьбу с коронавирусом (в том числе - казачья дружина);
11. Частные охранные предприятия;
12. Специалисты "для проведения неотложных и аварийных работ";
13. Сотрудники учебных учреждений, которые отвечают "за безопасное функционирование объектов инфраструктуры";
14. Адвокаты, нотариусы;
15. Организации, "осуществляющие деятельность [...] для нужд обороны и безопасности";
16. Предприятия, которые выполняют неотложную работу в условиях ЧС;
17. Аварийные службы;
18. "Организации, предоставляющие услуги по страхованию и финансовые услуги в части неотложных функций";
19. Почта и сотовые операторы;
20. Внутригородские перевозчики, "имеющие соответствующие разрешительные документы";
21. Химчистики (только доставка);
22. Автомеханики и мойки;
23. Предприятия, ремонтирующие и обслуживающие бытовую технику по договору с производителем;
24. Иные организации, деятельность которых направлена на защиту здоровья и жизни граждан, "в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности".
С оригиналом документа вы можете ознакомиться на сайте мэрии Пятигорска.
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