В Пятигорске назвали предприятия, работающие во время карантина

20 Апр 2020 2020-04-20T15:43:51+03:00

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Администрация Пятигорска утвердила список организаций, которым разрешается работать во время карантина. В перечень вошли 24 пункта.

1. Организации, продающие товары первой необходимости и продукты (кроме алкоголя на розлив, чая, кофе и тому подобного);

2. Компании ЖКХ и управляющие многоквартирных домов;

3. Медицинские организации, борющиеся с коронавирусом, аптеки и специализированные салоны оптики;

4. Организации, производящие и выпускающие медицинские товары, которые используют для профилактики и лечения COVID-19;

5. Бухгалтерские организации, занимающиеся бюджетной отчетностью "в целях осуществления деятельности органов власти";

6. Строительные организации и компании, работающие над дорогами по контракту;

7. Продавцы строительных материалов (без посещения склада, только доставка);

8. Организации, работающие "для государственных и муниципальных нужд";

9. Общепит (только доставка);

10. Волонтерские организации, включенные в борьбу с коронавирусом (в том числе - казачья дружина);

11. Частные охранные предприятия;

12. Специалисты "для проведения неотложных и аварийных работ";

13. Сотрудники учебных учреждений, которые отвечают "за безопасное функционирование объектов инфраструктуры";

14. Адвокаты, нотариусы;

15. Организации, "осуществляющие деятельность [...] для нужд обороны и безопасности";

16. Предприятия, которые выполняют неотложную работу в условиях ЧС;

17. Аварийные службы;

18. "Организации, предоставляющие услуги по страхованию и финансовые услуги в части неотложных функций";

19. Почта и сотовые операторы;

20. Внутригородские перевозчики, "имеющие соответствующие разрешительные документы";

21. Химчистики (только доставка);

22. Автомеханики и мойки;

23. Предприятия, ремонтирующие и обслуживающие бытовую технику по договору с производителем;

24. Иные организации, деятельность которых направлена на защиту здоровья и жизни граждан, "в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности".

С оригиналом документа вы можете ознакомиться на сайте мэрии Пятигорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU