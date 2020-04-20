В Дагестане из-за ДТП без газа остались почти 4300 семей

20 Апр 2020 2020-04-20T15:53:36+03:00

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В Дагестане из-за дорожной аварии пришлось отключить газоснабжение в двух селах Буйнакского района - Нижнее Казанище и Буглен. Сварочный шов разошелся из-за наезда машины на надземный газопровод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан в оперативной сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Инцидент произошел в час дня в районе села Буглен. Возгорания не было, закрытием задвижки удалось избежать крупной аварии.

- Всего в зону отключения попали 4295 абонентов в 2 населенных пунктах – Нижнее Казанище и Буглен. Ведутся аварийно-восстановительные работы, - сказано в сообщении.

Работы по восстановлению планируют закончить сегодня, к 18 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU