2020-04-20T15:53:36+03:00
Происшествия

В Дагестане из-за ДТП без газа остались почти 4300 семей

Водитель наехал на наземный газопровод
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане из-за дорожной аварии пришлось отключить газоснабжение в двух селах Буйнакского района - Нижнее Казанище и Буглен. Сварочный шов разошелся из-за наезда машины на надземный газопровод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан в оперативной сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Инцидент произошел в час дня в районе села Буглен. Возгорания не было, закрытием задвижки удалось избежать крупной аварии.

- Всего в зону отключения попали 4295 абонентов в 2 населенных пунктах – Нижнее Казанище и Буглен. Ведутся аварийно-восстановительные работы, - сказано в сообщении.

Работы по восстановлению планируют закончить сегодня, к 18 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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