Минздрав Ставрополья назвал причину смерти четвертого пациента с коронавирусом
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 20 апреля в Ставропольском крае умер четвертый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Известно, что этим человеком оказался житель Пятигорска. Как рассказали в Минздраве Ставрополья, основной причиной трагедии стало обострение сопутствующего заболевания - почечная недостаточность.
Всего в крае на данный момент зафиксировано 244 случая заболевания. За это время вылечиться удалось 27 ставропольцам.
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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU