Минздрав Ставрополья назвал причину смерти четвертого пациента с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T15:56:54+03:00

Всего в крае на данный момент зафиксировано 244 случая заболевания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в крае на данный момент зафиксировано 244 случая заболевания

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 20 апреля в Ставропольском крае умер четвертый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Известно, что этим человеком оказался житель Пятигорска. Как рассказали в Минздраве Ставрополья, основной причиной трагедии стало обострение сопутствующего заболевания - почечная недостаточность.

Всего в крае на данный момент зафиксировано 244 случая заболевания. За это время вылечиться удалось 27 ставропольцам.

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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU