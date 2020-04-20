2020-04-20T16:07:30+03:00
Происшествия

Беременную дагестанку с пневмонией на вертолёте доставили в Махачкалу

Женщина находится в тяжёлом состоянии [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Беременную 37-летнюю женщину доставили в реанимацию инфекционной больницы МахачкалыБеременную 37-летнюю женщину доставили в реанимацию инфекционной больницы МахачкалыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Беременную дагестанку с двухсторонней пневмонией на вертолёте Минздрава доставили в инфекционную больницу Махачкалы. Женщина в тяжёлом состоянии.

— Транспортировка была бесплатной и производилась в специальном биобоксе. Привлечён вертолёт центра медицины катастроф. К несчастью, пациентка в тяжёлом состоянии, её немедленно поместили в реанимацию, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Дагестана.

Беременная женщина с коронавирусом в Дагестане.

Указано, что женщине 37 лет, она жительница Сергокалинского района республики. Врачи продолжают бороться за её жизнь.

Напомним, что несколько дней назад в Дагестане из-за пневмонии также скончалась 27-летняя женщина на четвёртом месяце беременности. У неё был пиелонефрит, осложнённый пневмонией из-за коронавируса. Спасти дитя также не удалось.

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За последние сутки в Дагестане зафиксированы сразу три смерти от новой коронавирусной инфекции. Одной из жертв стала 27-летняя девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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