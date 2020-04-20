В Ингушетии неизвестные нарушили самоизоляцию во время захвата земли

20 Апр 2020 2020-04-20T16:24:10+03:00

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В селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии не дали присвоить землю, которая предназначалась для нуждающихся. Об этом сообщает представитель сельской администрации.

На территории поселения Нестеровское хотели раздать земельный участок площадью 57 гектаров под ИЖС. Но злоумышленники - группа неизвестных людей - захватили территорию, опустевшую из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Сотрудники администрации снесла забитые компанией колышки и пресекла их деятельность на самозахваченной земле.

Материалы передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU