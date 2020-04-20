2020-04-20T16:48:52+03:00
Общество

В Ставрополе зараженный коронавирусом главврач больницы рассказал, как проявлялась болезнь

По его словам, изначально симптомы ничем не отличаются от гриппа, от первичных проявлений ОРВИ.
Ася АСРЯН
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По его словам, изначально симптомы ничем не отличаются от гриппа, от первичных проявлений ОРВИПо его словам, изначально симптомы ничем не отличаются от гриппа, от первичных проявлений ОРВИ
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Заболевший коронавирусом главврач второй больницы Ставрополя Анатолий Былим вышел на связь со ставропольцами, чтобы рассказать, как начинала проявляться болезнь.

«Это «заносной» вариант»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя

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По его словам, изначально симптомы ничем не отличаются от гриппа, от первичных проявлений ОРВИ.

- В повседневной суете мы с вами делаем много всего, и на такие симптомы, как небольшая боль в горле и так далее, мы не обращаем внимания. Сейчас, оглядываясь назад, когда я себя почувствовал некомфортно, заболевал, это было примерно за неделю до того, как я получил положительный тест, - рассказывает врач.

Анатолий Былим добавил, что в течение двух-трех дней была боль в мышцах. Он мерил температуру, но ее не было. Врач думал, просто устал, набегался за целый день.

Зараженный коронавирусом врач рассказал о симптомах.

- Нос был влажный, но в общую картину в повседневной суете это не укладывалось. Позже весь медперсонал на 100% сдали все анализы, так и появился у нас положительный результат.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17 апреля выяснилось, что у главного врача и нескольких медиков городской клинической больницы №2 Ставрополя, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, подтвердился коронавирус.

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Анатолий Былим рассказал, что COVID-19 обнаружили и у его коллег (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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