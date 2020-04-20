В КЧР первая пациентка вылечилась от коронавируса
В КЧР зафиксировали первое выздоровление от коронавируса. Девушку лечили на дому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики со ссылкой на оперативный штаб.
- Первое выздоровление зараженного COVID-19 пациента в Карачаево-Черкесии подтверждено лабораторно. Спустя 14 дней лечения в изоляции два теста на коронавирусную инфекцию, взятые у больного с разницей в сутки, показали отрицательный результат, - сказано в сообщении.
Девушку лечили в домашней изоляции под медицинским наблюдением. Пациентка пережила вирус легко, прогрессирования заболевания и ухудшения состояния здоровья удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU