В КЧР первая пациентка вылечилась от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T16:51:23+03:00

Девушка была одной из первых больных коронавирусом в КЧР

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В КЧР зафиксировали первое выздоровление от коронавируса. Девушку лечили на дому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики со ссылкой на оперативный штаб.

- Первое выздоровление зараженного COVID-19 пациента в Карачаево-Черкесии подтверждено лабораторно. Спустя 14 дней лечения в изоляции два теста на коронавирусную инфекцию, взятые у больного с разницей в сутки, показали отрицательный результат, - сказано в сообщении.

Девушку лечили в домашней изоляции под медицинским наблюдением. Пациентка пережила вирус легко, прогрессирования заболевания и ухудшения состояния здоровья удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU