В Ставрополе достраивают детский сад на 280 мест
В Ставрополе, в 530 квартале, заканчивается строительство детского садика. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 280 детей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
- Продолжаем обеспечивать 530 квартал города Ставрополя необходимой инфраструктурой. Поликлиника и школа здесь уже есть, завершаем строительство детского сада. Он сможет принять 280 малышей, - написал Владимиров.
В учреждении будет бассейн, музыкальный и спортивный залы. На прилегающей территории возведут спортплощадку и парковку для родителей и педагогов. Сейчас готовность объекта оценили в 80 процентов.
Детсад построят в рамках программы "Демография". Благодаря нему новые учреждения для детей дошкольного возраста появятся в девяти городах и селах Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU