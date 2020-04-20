2020-04-20T17:28:39+03:00
Общество

В Ставрополе достраивают детский сад на 280 мест

Объект завершили на 80 процентов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе, в 530 квартале, заканчивается строительство детского садика. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 280 детей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- Продолжаем обеспечивать 530 квартал города Ставрополя необходимой инфраструктурой. Поликлиника и школа здесь уже есть, завершаем строительство детского сада. Он сможет принять 280 малышей, - написал Владимиров.

В учреждении будет бассейн, музыкальный и спортивный залы. На прилегающей территории возведут спортплощадку и парковку для родителей и педагогов. Сейчас готовность объекта оценили в 80 процентов.

Детсад построят в рамках программы "Демография". Благодаря нему новые учреждения для детей дошкольного возраста появятся в девяти городах и селах Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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