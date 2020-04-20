В Пятигорске пытаются решить проблемы с пробками на въездах в город

20 Апр 2020 2020-04-20T18:02:39+03:00

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Теперь попасть в Пятигорск или покинуть его, имея специальное разрешение, можно через 8 действующих контрольно-пропускных пунктов:

въезд со стороны г. Нальчика, въезд в ст. Константиновскую, въезд в г. Пятигорск по ул. Фабричной, въезд в пос. Энергетик, въезд в г. Пятигорск со стороны пос. Иноземцево, въезд в г. Пятигорск по ул. Черкесское шоссе со стороны с. Винсады, пересечение улиц Новая – Островского, направление на х. Садовый, ул. Маршала Жукова. Выезд из г. Пятигорска – направление с. Юца.

Утром, 20 апреля на Черкесском шоссе возникли пробки. Также были пробки и во въезде в Пятигорск со стороны Иноземцево.

Однако, как сообщает Оперштаб, к 10:00 транспортный поток на этих участках удалось разгрузить.

Но в связи со сложившейся ситуацией будут проработаны альтернативные варианты увеличения пропускной способности на этих КПП, а также возможность открыть дополнительный пункт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация Пятигорска утвердила список организаций, которым разрешается работать во время карантина. В перечень вошли 24 пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU