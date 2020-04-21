На Ставрополье еще у 22 пациентов выявили коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T08:38:41+03:00

За все время выздоровели 37 человек, четверых, к сожалению, не удалось спасти

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Губернатор Ставрополья утром 21 апреля сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция". Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести. Напомним, что среди заболевших 28 детей.

Губернатор Ставрополья_коронавирус_последние новости_21 апреля.По данным на 21 апреля 2020 года еще 22 жителя Ставропольского края заболели коронавирусом

За все время выздоровели 37 пациентов, четверых, к сожалению, не удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU