На Ставрополье еще у 22 пациентов выявили коронавирус
Губернатор Ставрополья утром 21 апреля сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция". Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести. Напомним, что среди заболевших 28 детей.
Губернатор Ставрополья_коронавирус_последние новости_21 апреля.По данным на 21 апреля 2020 года еще 22 жителя Ставропольского края заболели коронавирусом
За все время выздоровели 37 пациентов, четверых, к сожалению, не удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU