2020-04-21T09:08:18+03:00
Общество

На Ставрополье поймали около 3,5 тысяч нарушителей режима самоизоляции

Местных жителей, которые находятся на улице без уважительной причины, привлекают к административной ответственности
Ася АСРЯН
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Местных жителей, которые находятся на улице без уважительной причины, привлекают к административной ответственностиМестных жителей, которые находятся на улице без уважительной причины, привлекают к административной ответственностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье органы исполнительной власти составили больше протоколов о нарушении режима самоизоляции, чем правоохранители. Об этом сообщил зампред правительства края Юрий Скворцов.

По его словам, стражи порядка успели составить 1,4 тысячи протоколов. За это же время органы исполнительной и муниципальной власти поймали 2,1 тысячи нарушителей. Материалы многих направлены на рассмотрение в суды.

Напомним, что в Ставропольском крае продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. В это время выходить из дома можно только в крайних случаях. Местных жителей, которые находятся на улице без уважительной причины, привлекают к административной ответственности.

Кстати, на Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 266 человек. За сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция». В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести. Напомним, что среди заболевших 28 детей.

Губернатор Ставрополья_коронавирус_последние новости_21 апреля.По данным на 21 апреля 2020 года еще 22 жителя Ставропольского края заболели коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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