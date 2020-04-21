2020-04-21T09:13:30+03:00
Общество

На Ставрополье водитель без прав устроил аварию, пострадали пять человек

В больницу с травмами госпитализировали ребенка
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 20 апреля, в Александровском районе. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась.

С тяжелыми травмами в больницу доставили водителя и четырех пассажиров. Среди них находился 8-летний ребенок. У школьника диагностировали открытый перелом голени. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ПО Ставрополью.

За рулем легковушки был 26-летний водитель. Он получил перелом позвоночника. Выяснилось, что молодой человек не имел права управления, так как водительских прав не получал.

Кроме того, в момент аварии в салоне машины находились 6 пассажиров: трое взрослых в нарушении правил перевозки держали троих детей на коленях.

По счастливой случайности, двое детей не пострадали. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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