На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 266 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T09:49:40+03:00

Всего в регионе зафиксировано четыре смерти из-за инфекции

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Губернатор Ставрополья утром 21 апреля сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести.

Напомним, что среди заболевших 28 детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске смогут принимать рожениц с COVID-19. Этот курорт – единственный город на Ставрополье, где из-за коронавируса объявили карантин. Там накануне провели заседание оперативного штаба, выслушали медиков. Выясняли, что еще нужно клиникам, чем помочь врачам.

На данный момент в городе курорте есть 30 аппаратов ИВЛ. Региональный Минздрав выделяет Пятигорску еще два. Если понадобится, выделят больше. Но пока всех тяжелых больных отправляют в краевой центр.

Родильный дом Пятигорска в случае необходимости сможет принимать рожениц с COVID-19 со всего края. В нем есть для этого все необходимое — 102 койки с подачей кислорода. К счастью, таких пациенток нет. Тем не менее новый корпус полностью подготовлен.

Губернатор Ставрополья_коронавирус_последние новости_21 апреля.По данным на 21 апреля 2020 года еще 22 жителя Ставропольского края заболели коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU