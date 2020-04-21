На Ставрополье нуждающимся отправят более 17 тысяч продуктовых наборов

21 Апр 2020 2020-04-21T09:52:46+03:00

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В Ставропольском крае отгружено более 17 тысяч продуктовых наборов. Их передали пожилым людям старше 65 лет, чья пенсия не превышает прожиточного минимума.

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21 апреля, стартует отгрузка в Ессентуки и Предгорный район. Начнут раздавать наборы в Лермонтове и Кисловодске — туда уже отгрузили 2462 набора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2151 человек, вернувшихся из-за границы и других регионов. Изолированы на карантин в стационарах 203 человека. Снято с медицинского наблюдения 5095 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU